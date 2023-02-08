Бонисенья: «Лукаку остаётся загадкой»

Бывший футболист миланского «Интера» Роберто Бонисенья, выступавший за клуб с 1969 по 1976 год, поделился своим мнением по поводу Ромелу Лукаку. Бельгийский футболист горел желанием вернуться в «Интер», но пока что он и близко не напоминает самого себя времен Антонио Конте. Бонисенья считает ситуацию странной, а также отмечает, что сейчас Лукаку проигрывает конкуренцию как Эдину Джеко, так и Лаутаро Мартинесу.

- Бельгиец по-прежнему остается загадкой. Он вернулся сломанным из Англии, и он не вписывается в команду. Дуэт Лаутаро - Джеко выглядит сейчас куда более естественным, - считает Бонисенья, слова которого цитирует juvenews.eu.