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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми не верит в то, что «Интер» вернётся в гонку за титул

06 Февраля 2023 • 05:08 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
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В центральном матче двадцать первого тура итальянского чемпионата «Интер» оказался сильнее «Милана», который потерпел уже третье поражение кряду в чемпионате. Однако, несмотря на успех, бывший футболист и капитан «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что эту победу вряд ли стоит рассматривать как пролог к возвращению «Интера» в гонку за чемпионским титулом.

- Не верю. «Наполи» владеет огромным преимуществом, не только в очках, но и на поле. Они могут позволить себе играть раскованно. Есть запас экспериментировать и даже ошибаться. Может, месяц назад, сразу после победы над «Наполи», об этом можно было думать, но ничья с «Монцей», поражение от «Эмполи», - цитирует Бергоми fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Бергоми
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