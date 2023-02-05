Маротта прокомментировал лишение Шкриньяра капитанской повязки

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о Милане Шкриньяре, который решил перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Словак отказался продлевать истекающий контракт с «Интером», но доиграет сезон в своей нынешней команде. Лидер обороны «нерадзурри» был временно исключён из состава и лишился капитанской повязки.

«Всё могло завершиться более приятным образом, но Шкриньяр волен распоряжаться своей карьерой так, как считает нужным, – цитирует Маротту инсайдер Николо Скира. – Что касается лишения капитанской повязки, то этот ход не является мерой наказания – дело лишь в том, что капитан «Интера» должен иметь с клубом общие ценности», – заявил гендиректор.