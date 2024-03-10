Ван Дейк: «Ливерпуль» был лучше во втором тайме»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о матче с «Манчестер Сити», который завершился вничью (1:1).

«Красные» пропустили уже на 23-й минуте встречи, не удержав Джона Стоунса на угловом. На 50-й минуте встречи Алексис Макаллистер установил на табло итоговый результат, реализовав пенальти.

«Очевидно, что второй тайм был гораздо лучше, чем те 15-20 минут первого тайма. Нам следовало лучше перекрывать центр, но мы хорошо справились с этой проблемой. У нас были отличные шансы, но, к сожалению, мы не смогли забить победный гол.

Учитывая то, как сложился второй тайм, мы можем чувствовать, что должны были выиграть, но соперники тоже попали в штангу. Это было очень близко.

«Манчестер Сити» очень силён, каждый наш матч получается крайне напряжённым», – цитирует BBC ван Дейка.