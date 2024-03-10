Каррагер: «Невероятно, как много нам дали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в последние годы»

Бывший английский футболист Джейми Каррагер высказался о противостоянии «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Сегодняшняя битва двух главных сил современной Английской премьер-лиги завершилась вничью – 1:1. Такой результат не устроил ни одну из команд, зато позволил «Арсеналу» сохранить за собой первую строчку. «Канониры» опережают мерсисайдцев за счёт лучшей разницы голов, а «Манчестер Сити» отстаёт от лидеров на один балл.

«Что за игра! – высказывается Каррагер о завершившейся встрече. – Обе команды – просто фантастические, они должны гордиться собой.

То, что дали нам эти две команды и эти два тренера [Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола] за последние шесть-семь лет, – это нечто выдающееся. Похоже, в борьбе за титул всё стало совсем запутанно», – заявил телеэксперт Sky Sports.