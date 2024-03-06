«Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии»

Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола выступал против трансфера полузащитника Кевина де Брёйне из «Вольфсбурга» в мюнхенский клуб. Об этом рассказал экс-хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо.

«Когда Гвардиола был в «Баварии», Кевин де Брёйне был в «Вольфсбурге». Скаутский отдел «Баварии» присматривался к бельгийцу и предлагал Пепу подписать его, на что тренер сказал: «Нет, нет, нет. Он мне не нужен. Я не думаю, что он впишется в команду», — приводит слова Фернандиньо Man City International.

Стоит сказать, что на данный момент Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», а де Брёйне является ключевым игроком команды.

После 27 туров «горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка.