Стоунс: «Ортега – потрясающий вратарь, сегодня он нам очень помог»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс оценил игру голкипера Штефана Ортеги в поединке против «Ливерпуля» (1:1).

Немецкий вратарь вышел на поле на 56-й минуте встречи, заменив травмированного Эдерсона. Мерсисайдцы создали множество опасных моментов, но так и не смогли поразить ворота после появления второго голкипера «горожан».

«Ортега – потрясающий вратарь. Было очень непросто выйти в такой момент, но он блестяще играл, совершал умные сэйвы. Большое спасибо ему за то, что он оказался готов помочь команде в трудный момент, как и всегда», – цитирует City Xtra Стоунса, забившего единственный гол «Манчестер Сити» в матче.