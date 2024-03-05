Шкртел оценил игру ван Дейка

Бывший защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел поделился мнением об игре Виргила ван Дейка.

Капитан мерсисайдцев набрал впечатляющую форму в текущем сезоне, вернувшись, по всеобщему признанию, на свой пиковый уровень. Такого же мнения придерживается и Шкртел.

«Виргил действительно прибавил – сейчас он лидер и ключевой персонаж в команде. Думаю, капитанство пошло ему на пользу, он смог вновь набрать свою лучшую форму.

Люди сомневались в нём после той тяжёлой травмы, но он ещё способен многое дать команде», – передают английские СМИ комментарии экс-центрбека «красных».

Виргил ван Дейк провёл 32 матча за «Ливерпуль» в текущем сезоне, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.