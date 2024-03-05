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Шкртел оценил игру ван Дейка

05 Марта 2024 • 21:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
10.03 18:45

Бывший защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел поделился мнением об игре Виргила ван Дейка.

Капитан мерсисайдцев набрал впечатляющую форму в текущем сезоне, вернувшись, по всеобщему признанию, на свой пиковый уровень. Такого же мнения придерживается и Шкртел.

«Виргил действительно прибавил – сейчас он лидер и ключевой персонаж в команде. Думаю, капитанство пошло ему на пользу, он смог вновь набрать свою лучшую форму.

Люди сомневались в нём после той тяжёлой травмы, но он ещё способен многое дать команде», – передают английские СМИ комментарии экс-центрбека «красных».

Виргил ван Дейк провёл 32 матча за «Ливерпуль» в текущем сезоне, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мартин Шкртел Виргил Ван Дейк ещё теги

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