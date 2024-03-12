Аканджи: Александер-Арнольд не имеет права так говорить о наших трофеях

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи отреагировал на заявление игрока «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Напомним, защитник мерсисайдцев заявил, что выигранные трофеи «Ливерпуля» важнее всех титулов, которые завоевал «Манчестер Сити».

— Я не знаю, почему он это сказал. Он не имеет права так говорить, потому он не выиграл столько трофеев. Это все, что я могу сказать. Если вы выиграете три титула за год, как мы, тогда он сможет так говорить, — приводит слова Аканджи Yahoo Sports.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.