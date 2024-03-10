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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью, оставив «Арсенал» на вершине АПЛ

10 Марта 2024 • 20:44 Комментировать (2)
Ливерпуль
1:1
Манчестер Сити

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 10 марта на стадионе «Энфилд».

Протокол игры  
Ливерпуль1:1Манчестер Сити
  23'Стоунс Джон (0:1)
(1:1) Макаллистер Алексис50'  
Келлехер КаомхинБрэдли Конор 61' (Робертсон Эндрю ( 61') Куанса ДжареллВан Дейк ВиргилГомес ДжоМакаллистер АлексисЭндо ВатаруСобослаи Доминик 61' (Салах Мохамед ( 61') Эллиотт ХарвиНуньес Дарвин 76' (Гакпо Коди ( 76') Диас Луис
Запасные: Цимикас КостасКларк БоббиМакконнелл ДжеймсАдриан Сан-МигельКумас ЛьюисНалло Амара
Эдерсон Мораес  47' 56' (Ортега Штефан ( 56') Уокер КайлАканджи МануэльАке НатанСтоунс ДжонРодри Эрнандес  45'Фоден ФилСилва Бернарду  60'Де Брёйне Кевин 69' (Доку Жереми ( 69') Альварес Хулиан 69' (Ковачич Матео ( 69') Холанн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоГвардиол ЙошкоДиаш РубенГомес СерхиоБобб ОскарЛуис Матеус II
10 марта. Стадион "Энфилд".

 

Главная битва английского (да и всего европейского) уик-энда перенесла нас на «Энфилд». Там «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», на пару возглавлявшие турнирную таблицу АПЛ, встретились лицом к лицу. Отрыв «красных» был всего в один балл, так что все понимали цену очной встречи. Победитель получал серьёзное моральное преимущество и первую строчку в подарок. «Манчестер Сити» предстал в сильнейшем сочетании: Де Брёйне, Фоден, Родри, Бернарду Силва, Альварес и Холанн.

А Клопп мало того, что на многих (Трент, Жота, Матип, Конате, Алиссон) рассчитывать не мог, так ещё и Салаха с Гакпо оставил в резерве. Атакующее трио «красных» составили Дарвин, Диас и Эллиот. И «Манчестер Сити» не стал смотреть на гостевой статус матч, сразу захватил инициативу. Уже на исходе десятой минуты Кевин Де Брёйне плотным ударом из-за пределов штрафной площади размял Келлехера, заставив того взлететь к перекладине.

Тогда голкипер «красных» справился, но давление «горожан» продолжилось. Оно не сверкало россыпью опасных моментов, просто витало в воздухе. И к середине первого тайма вылилось в гол. Кевин де Брейне низом хитро прострелил с угла поля, Аке оттеснил корпусом Макаллистера, а забежавший во вратарскую Стоунз пробил точно в ближний угол – 0:1. Однако развивать своё преимущество «горожане» почему-то не стали. С каждой минутой темп атак падал, а владение становилось чем-то стерильным.

«Ливерпуль» поднял голову ещё до перерыва – это Луис Диас на подступах к штрафной площади станцевал, пробив в итоге рядом со штангой. А серьёзные проблемы у «Сити» начались сразу после перерыва. Ужасную передачу Аке перехватил Дарвин, которого просто снёс Эдерсон, ещё и сам знатно получивший в столкновении. Именно бразильца приводили в чувство минуты три, чтобы потом он пропустил с пенальти от Алексиса Макаллистера – 1:1. Кстати, Эдерсон игру продолжить всё же не сумел, ещё через пять минут его заменил Ортега.

А «Ливерпуль» получил заряд энергии. Свежий Салах моментально выписал шикарную передачу, выведя Диаса на рандеву с Ортегой. Вот только Луис из прекрасной позиции в створ не попал. Но были и ошибки у Мохамеда. Аке «обезмячил» Салаха, далее сыграв на Доку. Бельгиец покатил на Бернарду Силву, а тот навесил. Келлехер вылетел и сыграл кулаками, но попал точно в Фодена, от которого мяч отскочил в перекладину. Звонко, но не более того.

Хозяева до последнего шли вперёд. Так даже Куанса подключился к атаке и разрядил свою пушку метров с 25. Ортега парировал в прыжке, грамотно переведя мяч в сторону от ворот. А в ответ – снова звон «красных» ворот. Доку влетел в штрафную площадь и пробил в дальний угол – штанга. Классный матч выдали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Первый тайм остался за гостями, второй за хозяевами, а в итоге ничья. Которой несказанно рад новый лидер АПЛ – «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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snk6565
10 Марта 2024 в 21:47
Будет оч обидно, если ржавая набриолиненная пушка вмешается в разбор этих двух монстров...надеюсь, что сити и еще кто нить вынесет этих лузеров, как и в прошлом сезоне...хоть и не желательно фантику МЮ такое говорить...но ливер мне симпатичнее шити, да и хотелось бы, чтобы Юрген выиграл в свой последний сезон в АПЛ (а может и не последний)))
andi
10 Марта 2024 в 20:55
Оливера в петушатник.
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