​Холанн поделился ожиданиями от битвы с «Ливерпулем»

В воскресенье «Манчестер Сити» предстоит провести гостевой матч Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». Сейчас команды занимают первое и второе места в таблице – «горожане» отстают от «красных» на одно очко. Комментарий по поводу этого матча дал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

«Я не думал об этой игре, пока вы не задали этот вопрос сейчас. Я сосредоточен на матче с «Копенгагеном». Но против «Ливерпуля» будет грандиозная игра. Мы должны быть готовы к ней и быть смелыми. Нужно будет играть как можно лучше», - сказал Холанн журналистам на пресс-конференции во вторник.