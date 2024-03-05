Фоден ответил на то, что Гвардиола сравнил его с Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на сравнения с Лионелем Месси, которые исходили от главного тренера Хосепа Гвардиолы. Напомним, в последнем матче с «Манчестер Юнайтед» 23-летний англичанин оформил дубль и помог своей команде одержать победу 3:1.

«Гвардиола сравнил меня с Месси? Ни в коем случае. Никого нельзя сравнивать с Лионелем, он находится на своей отдельной планете. Тем не менее, мне приятно слішать такие слова от тренера», – цитирует Фодена Mail Sport.

Фоден в нынешнем сезоне уже установил собственный индивидуальный рекорд результативности, отметившись в чемпионате 11 голами и 7 результативными передачами.