«Манчестер Сити» набрал 687 очков в АПЛ при Гвардиоле – на 49 больше, чем у ближайшего конкурента

«Манчестер Сити» показывает невероятную стабильность при Хосепе Гвардиоле.

Испанский специалист занял должность перед началом сезона-2016/17. При нём «горожане» пять раз становились победителями Премьер-лиги, набрав в сумме 687 очков в чемпионате, докладывает Squawka. Это на 49 баллов больше, чем у ближайшего преследователя за обозначенный период – «Ливерпуля» (638). Других конкурентов на долгосрочной дистанции у «Манчестер Сити» попросту нет: «Арсенал» набрал 539 очков, «Тоттенхэм» – 536, «Манчестер Юнайтед» – 533, «Челси» – 522.

В воскресенье коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Ливерпуля». В настоящий момент «красные» опережают действующих чемпионов на одно очко в турнирной таблице АПЛ-2023/24.