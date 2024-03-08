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Холанн высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

08 Марта 2024 • 01:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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10.03 18:45

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мыслями о ходе чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

«Горожане» занимают вторую строчку с 62 набранными очками после 27 туров, всего на один балл отставая от лидирующего «Ливерпуля» перед очным матчем. Поблизости располагается и «Арсенал» – 61 очко.

«Думаю, в АПЛ много претендентов на чемпионство. В последние годы победа оставалась за «Манчестер Сити», и мы намерены сделать это снова. Это будет непросто, но мы хороши», – заявил в интервью Sky Sports норвежский форвард.

Встреча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдёт в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
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