Холанн высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мыслями о ходе чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

«Горожане» занимают вторую строчку с 62 набранными очками после 27 туров, всего на один балл отставая от лидирующего «Ливерпуля» перед очным матчем. Поблизости располагается и «Арсенал» – 61 очко.

«Думаю, в АПЛ много претендентов на чемпионство. В последние годы победа оставалась за «Манчестер Сити», и мы намерены сделать это снова. Это будет непросто, но мы хороши», – заявил в интервью Sky Sports норвежский форвард.

Встреча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдёт в воскресенье.