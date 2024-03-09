Родри рассказал о мечте завоевать «Золотой мяч»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о награде «Золотой мяч».

Футболист признался, что мечтает заполучить этот приз, однако даже некоторым великим полузащитникам это не удавалось.

По его мнению, если бы награду получил опорный хавбек, то это было бы хорошим сигналом для игроков данной позиции, передаёт издание L’Equipe.

Напомним, что в 2023 года Родри в борьбе за «Золотой мяче» уступил лишь Лионелю Месси, Эрлингу Холанду, Килиану Мбаппе и Кевину де Брюйне.

Добавим, что в нынешнем сезоне испанский футболист провёл за «горожан» 35 встреч во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и 10 результативными передачами.