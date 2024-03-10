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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Родри рассказал о разнице между АПЛ и Ла Лигой

10 Марта 2024 • 15:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 3.00 X 3.75 2 2.30
Через 1 ч. 9 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри дал комментарий по поводу разницы между Премьер-лигой и Ла Лигой.

«Премьер-лига и Ла Лига – это два разных вида спорта. В Ла Лиге невозможно играть в таком же ритме, что и в АПЛ, поскольку ваши партнёры не будут поддерживать вас, и вы окажетесь в изоляции. В Испании всё терпеливо и тактично – команды знают, что они хотят делать с мячом. В АПЛ футбол более напряжённый», - слова Родри приводит на своих страницах L’Equipe.

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт большой против АПЛ «Ливерпуля» на выезде. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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