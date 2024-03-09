Каррагер назвал футболиста, который станет игроком сезона в АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о награде лучшему игроку сезона в чемпионате Англии.

По мнению эксперта, если победу в АПЛ одержит «Ливерпуль», то данный приз заслужит защитник мерсисайдцев Виргил Ван Дейк, передаёт издание The Telegraph.

В случае успеха «Манчестер Сити», вероятнее всего, лучшим будет признан Фил Фоден, который невероятно вырос за последний год, считает экс-футболист.

Напомним, что 10 марта «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 (мск).