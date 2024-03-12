Аканджи — о матче с «Ливерпулем»: «Мы знали, что будет непросто»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о ничьей с «Ливерпулем» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги.

Напомним, встреча между командами завершилась со счетом 1:1.

— Нормальная игра. Мы знали, что будет непросто, что их болельщики будут рядом и будут гнать их вперед. Мы стояли вместе, боролись до конца. Мы показали свою другую сторону. Показали, что умеем не только доминировать, но и обороняться, — цитирует Аканджи Yahoo Sports.

После 28 туров «Манчестер Сити» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка. Отставание «горожан» от лидирующего «Арсенала» составляет всего один зачетный балл.