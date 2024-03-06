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Футболист «Манчестер Сити» хочет порыбачить с Месси

06 Марта 2024 • 19:16 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
10.03 18:45

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден хотел бы порыбачить с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Об этом англичанин заявил в интервью зарубежным СМИ, отвечая на вопрос, с кем из футболистов он хотел бы провести день.

- Если бы мне нужно было с кем-то провести весь день на рыбалке, я бы взял с собой одного человека – Месси. С самого детства он является моим кумиром, я бы смог сесть и обо всём поговорить с ним, - сказал футболист.

Напомним, ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сравнил Фодена с Месси после его дубля в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии. Фоден в ответ заявил, что аргентинец находится на отдельной планете и нельзя с ним сравнивать.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Фил Фоден ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
06 Марта 2024 в 19:37
Ну - за рыбалку.. Хе..
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