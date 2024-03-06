Футболист «Манчестер Сити» хочет порыбачить с Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден хотел бы порыбачить с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Об этом англичанин заявил в интервью зарубежным СМИ, отвечая на вопрос, с кем из футболистов он хотел бы провести день.

- Если бы мне нужно было с кем-то провести весь день на рыбалке, я бы взял с собой одного человека – Месси. С самого детства он является моим кумиром, я бы смог сесть и обо всём поговорить с ним, - сказал футболист.

Напомним, ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сравнил Фодена с Месси после его дубля в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии. Фоден в ответ заявил, что аргентинец находится на отдельной планете и нельзя с ним сравнивать.