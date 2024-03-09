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Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду

09 Марта 2024 • 11:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 2.95 X 3.70 2 2.25
10.03 18:45

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал лучшего футболиста, с которым играл за одну команду. Выбор англичанина остановился на Гарете Бэйле, с которым Уокер ранее защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».

«Бэйл? Он забил невероятные голы за мадридский «Реал» и выиграл множество трофеев. У меня не было более сильного партнёра, чем Гарет в свои лучшие времена», – цитирует Уокера Five UK.

Напомним, Бэйл почти год назад объявил о завершении профессиональной карьеры. В составе мадридского «Реала» валлиец пять раз становился обладателем Лиги чемпионов. Уокер выиграл этот трофей в прошлом сезоне в составе нынешнего клуба.

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