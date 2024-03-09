Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал лучшего футболиста, с которым играл за одну команду. Выбор англичанина остановился на Гарете Бэйле, с которым Уокер ранее защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».

«Бэйл? Он забил невероятные голы за мадридский «Реал» и выиграл множество трофеев. У меня не было более сильного партнёра, чем Гарет в свои лучшие времена», – цитирует Уокера Five UK.

Напомним, Бэйл почти год назад объявил о завершении профессиональной карьеры. В составе мадридского «Реала» валлиец пять раз становился обладателем Лиги чемпионов. Уокер выиграл этот трофей в прошлом сезоне в составе нынешнего клуба.