Салах — о «Манчестер Сити»: «Это решающий матч»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

— Это решающий матч. Я думаю, что если мы обыграем «Сити», то у нас будут отличные шансы на чемпионство. «Манчестер Сити» является потрясающей командой, в которой работает невероятный тренер. Они долго доминировали в АПЛ, но мы всегда навязывали им борьбу», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Встреча 28-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 10 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.