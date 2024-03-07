Харри Реднапп хочет, чтобы Джеррард возглавил «Ливерпуль»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп назвал специалиста, который должен возглавить «Ливерпуль».

«Я бы назначил Стивена Джеррарда. У него есть страсть к игре. Также я часто слушал его речи, когда он работал в «Рейнджерс», и всегда думал, что он будет выдающимся специалистом. Я бы хотел увидеть, как он руководит «Ливерпулем», – передаёт слова специалиста издание Liverpool Echo.

Ранее Юрген Клопп объявил, что вместе с помощниками покинет английский клуб в конце сезона. На данный момент подопечные немецкого наставника находятся на первой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, коллектив набрал 63 балла. Кроме того, команда выступает в Лиге Европы.



