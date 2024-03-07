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Харри Реднапп хочет, чтобы Джеррард возглавил «Ливерпуль»

07 Марта 2024 • 23:55 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
10.03 16:00

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп назвал специалиста, который должен возглавить «Ливерпуль».

«Я бы назначил Стивена Джеррарда. У него есть страсть к игре. Также я часто слушал его речи, когда он работал в «Рейнджерс», и всегда думал, что он будет выдающимся специалистом. Я бы хотел увидеть, как он руководит «Ливерпулем», – передаёт слова специалиста издание Liverpool Echo.

Ранее Юрген Клопп объявил, что вместе с помощниками покинет английский клуб в конце сезона. На данный момент подопечные немецкого наставника находятся на первой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, коллектив набрал 63 балла. Кроме того, команда выступает в Лиге Европы.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Стивен Джеррард Гарри Реднапп АПЛ ещё теги

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