Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк является ведущим футболистом команды Юргена Клоппа. Такое мнение высказал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

- Думаю, ван Дейк является главным игроком «Ливерпуля», он просто монстр. Я люблю играть против таких футболистов, потому что это настоящая проверка, - цитирует Холанна Eurosport.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» являются прямыми соперниками в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. 10 марта эти команды встретятся в очном противостоянии, встреча начнётся в 18:45 по московскому времени.

На счету Холанна в текущем сезоне АПЛ 22 матча, в которых он забил 18 голов и сделал пять ассистов.