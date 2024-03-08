Канчельскис считает, что «Ливерпуль» навяжет борьбу в матче против «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«В матче против «Манчестер Сити» «Ливерпуль» не упустит своего. Их разделяет одно очко, и, безусловно, будет напряженная игра. На своём поле команда Клоппа играет дисциплинированно, и в этом плане у «Ливерпуля» есть небольшое преимущество», - цитирует Канчельскиса ODDS.ru.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» с 63 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити» идет следом, отставая на один балл.