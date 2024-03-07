Аканджи поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Встреча состоится в воскресенье на «Энфилде». На данный момент «красные» лидируют в турнирной таблице с 63 очками после 27 туров, а «горожане» – вторые с 62 баллами.

Мы знаем, насколько это будет тяжело, но, как и всегда, постараемся набрать три очка. Я не хочу рассуждать о чемпионской гонке, но для нас это была бы важнейшая победа. Ранее здесь мы показывали себя не лучшим образом, но почему бы не изменить это в предстоящие выходные?» – цитирует Daily Star швейцарского футболиста.

Встреча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» стартует в 18:45 по московскому времени.