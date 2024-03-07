Диаш прокомментировал заявление Трента о «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отреагировал на недавнее высказывание футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

В преддверии матча против «горожан» английский крайний защитник заявил, что «Манчестер Сити» успешнее «Ливерпуля» в последние годы, но для мерсисайдцев трофеи имеют большее значение, учитывая финансовые возможности клубов.

«Наше внимание сосредоточено на нас самих. Мы не пытаемся комментировать успехи или неудачи других, преувеличить или преуменшить значимость чего-либо так, как это удобно в конкретной ситуации, и это помогает нам оставаться большим клубом», – цитирует Football Talk Диаша.

10 марта «Ливерпуль» примет в родных стенах «Манчестер Сити» в матче Премьер-лиги.