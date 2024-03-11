​Стоунс: «Надеялись выиграть, но это было непросто»

В двадцать восьмом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» и защитник клуба Джон Стоунс прокомментировал итоги матча. Он считает, что ничья вряд ли является удовлетворительным результатом для клуба:

- Мы создали много шансов, особенно в начале матча. Наверное, нужно было забить два или три гола. В раздевалке мы чувствовали себя чуть опустошенным. Мы приехали сюда побеждать, но тут так непросто сделать это. Остается искать положительные стороны, сделать выводы и двигаться дальше, - цитирует слова Стоунса BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном».