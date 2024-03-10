Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кого из легенд мирового футбола хотел бы тренировать. Выбор испанского специалиста остановился на Зинедине Зидане, который в своё время выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала».

«Бывший игрок, которого я хотел бы тренировать? Я бы назвал Зинедина Зидана. Мне также хотелось бы поиграть с ним в одной команде», – цитирует Гвардиолу Madrid Xtra.

Напомним, Зидан за свою тренерскую карьеру трижды выигрывал Лигу чемпионов. Столько же раз в этом турнире побеждал Гвардиола. Зинедин в настоящий момент находится без работы после того, как летом 2021 года покинул мадридский «Реал».