Уокер предпочитает, чтобы АПЛ выиграл «Ливерпуль», а не «Арсенал»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер надеется, что лондонскому «Арсеналу» не удастся выиграть чемпионат.

«Канониры» занимают третье место в таблице, всего на одно очко отставая от «горожан», а от «Ливерпуля» – на два. Как отмечает The Athletic, Уокер признался, что имеет предпочтения между двумя конкурентами своей команды – ему ближе «Ливерпуль». Англичанин не хотел бы чемпионства «Арсенала» из-за своей связи с «Тоттенхэмом».

Именно в «Тоттенхэме», напомним, выступал Кайл Уокер, прежде чем перебраться в «Манчестер Сити» в 2017 году. Игрок принадлежал «шпорам» на протяжении восьми лет.

10 марта «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Ливерпуля».