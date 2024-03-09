Артета: Мы хотели победить ради Ремсдейла

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об ошибке вратаря команды Аарона Ремсдейла в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом».

Напомним, перед завершением первого тайма голкипер ошибся при выносе мяча из своей зоны и игрок гостевой команды Йоан Висса сравнял счёт. Во втором тайме полузащитник Кай Хаверц на 86-й минуте забил победный гол в матче.

- Ошибки – часть футбола. Важно, как реагировать на это. А он это сделал фантастическим образом. Мы хотели победить для него. Мы счастливы, - приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

«Арсенал» набрал 64 очка и возглавил турнирную таблица АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые идут следом за «канонирами», завтра сыграю в очной встрече.