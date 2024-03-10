​Деклан Райс впервые в карьере забил в двух матчах АПЛ кряду

В Англии начались матчи двадцать восьмого тура АПЛ, лондонский «Арсенал» одержал трудовую победу над «Брентфордом», а один из голов команды забил Деклан Райс.

Как оказалось. новобранец «Арсенала» (перешел в клуб прошлым летом) впервые в своей карьере забил в двух матчах подряд в английской Премьер-лиге, а случилось это в 232-м его матче в высшей лиге английского футбола. В предыдущем матче он забил в ворота «Шеффилд Юнайтед» - тогда «Арсенал» выиграл со счетом 6:0.

В следующем туре лондонскому «Арсеналу» предстоит сыграть с земляками из «Челси». Это случится семнадцатого марта.