«Арсенал» дожал «Брентфорд» и стал лидером Премьер-лиги

Шикарно играющий в 2024 году «Арсенал» крушил всех соперников подряд и едва не оступился на одном из аутсайдеров. В споре с «Брентфордом» «канониры» могли не добыть победу. В середине первого тайма Бен Уайт справа доставил мяч к линии вратарской, и Деклан Райс в борьбе с защитником головой направил мяч в левую часть ворот - 1:0. После корнера Габриэль дос Сантос ударом головой минимально промахнулся. Букайо Сака перебрасывал голкипера и не попал в створ. Кай Хаверц в выгодной ситуации решил бить с лета и не попал. Вернувшийся в основе вратарь Аарон Ремсдейл выносил мяч подальше от ворот и грубо ошибся - Йоан Висса в подкате здорово сыграл, и круглый отскочил в сетку - 1:1. Айвен Тони пытался перебросить кипера, и тот в последний момент выручил. Также он справился с ударом головой в упор от Натана Коллинза. Райс ответил выстрелом из-за пределов штрафной в правую крестовину. В концовке очередной навес Уайта, и Кай Хаверц головой вколотил мяч в сетку - 2:1.

Лондонцы после очередной победы подвинули «Ливерпуль» на вершине Премьер-лиги. Соперник - 15-й.