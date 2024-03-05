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Артета рассказал о травмах Мартинелли и Саки

05 Марта 2024 • 10:56 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
09.03 20:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травмах нападающих Габриэла Мартинелли и Букайо Саки, которые были заменены по ходу матча 27-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

По словам наставника, оба футболиста чувствовали себя неважно, из-за чего и покинули поле.

«Замена Саки не была тактической, он чувствовал себя неважно. Затем у нас возникла небольшая проблема с Мартинелли. У него образовалась небольшая рана на ноге», — цитирует Артету Football.London.

После 27 проведённых матчей в чемпионате Англии «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Ливерпуля» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака Габриэл Мартинелли ещё теги

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АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
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