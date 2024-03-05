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Гендузи рассказал, что думает о времени, проведённом в «Арсенале»

05 Марта 2024 • 21:55 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
09.03 20:30

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи вспомнил, как выступал за лондонский «Арсенал».

Француз принадлежал «канонирам» с 2018 по 2022 год, после чего был продан в «Марсель».

«Я не сожалею о периоде, проведённом в «Арсенале». Мне было 19 лет, и за два года там я сыграл 85 матчей. Это очень много, если учесть, о каком большом клубе идёт речь, – заявил Гендузи, потерявший место в основе при Микеле Артете, а позднее и вовсе исключённый из состава из-за инцидента с Нилом Мопе. – На поле происходит много всего, и некоторые игроки  могут сказать то, что трудно принять. Именно с этим были связаны проблемы», – заявил в интервью The Athletic 24-летний Гендузи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Маттео Гендузи ещё теги

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АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
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