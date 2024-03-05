Гендузи рассказал, что думает о времени, проведённом в «Арсенале»

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи вспомнил, как выступал за лондонский «Арсенал».

Француз принадлежал «канонирам» с 2018 по 2022 год, после чего был продан в «Марсель».

«Я не сожалею о периоде, проведённом в «Арсенале». Мне было 19 лет, и за два года там я сыграл 85 матчей. Это очень много, если учесть, о каком большом клубе идёт речь, – заявил Гендузи, потерявший место в основе при Микеле Артете, а позднее и вовсе исключённый из состава из-за инцидента с Нилом Мопе. – На поле происходит много всего, и некоторые игроки могут сказать то, что трудно принять. Именно с этим были связаны проблемы», – заявил в интервью The Athletic 24-летний Гендузи.