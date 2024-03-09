«Арсенал» одержал восьмую победу подряд в рамках АПЛ

Лондонский «Арсенал» одолел на своём поле «Брентфорд» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1.

Данная победа стала для подопечных Микеля Артеты уже восьмой подряд в рамках национального чемпионата. Напомним, ранее были повержены «Шеффилд Юнайтед», «Ньюкасл», «Бёрнли», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».

Последнее поражение в чемпионате Англии «Арсенал» потерпел в конце декабря, неожиданно уступив на своем поле «Фулхэму» (1:2).

В настоящий момент «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы АПЛ, однако по итогам тура команда может опуститься на вторую строчку.