Хаверц высказался о лидерстве в таблице АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом».

«Арсенал» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1 и как минимум до завтрашнего дня возглавил турнирную таблицу АПЛ.

- Важная победа для «Арсенала», эти очки были нам очень нужны. В первом тайме вы действовали не самым лучшим образом. Было неприятно пропустить перед перерывом. Мы поговорили в раздевалке и договорились переломить ситуацию.

Всегда приятно быть на первом месте. Нужно сосредоточиться на нашем дальнейшем выступлении, - приводит слова Хаверца ВВС.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые находятся на втором и третьем местах соответственно, 10 марта проведут очный матч на «Энфилде». Встреча начнётся в 18:45 по московскому времени.