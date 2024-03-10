​Томас Франк: «Типичная игра»

В Англии начались матчи двадцать восьмого тура АПЛ, лондонский «Арсенал» одержал трудовую победу над «Брентфордом». Итоги матча прокомментировал наставник «Брентфорда» Томас Франк, он считает, что игра сложилась типичным для его команды образом.

- Типичная игра нынешнего сезона. Мы сражались, создали проблемы команде в невероятной на данный момент форме. Я считаю это мастер-классом. У нас были шансы забить второй гол и выйти вперед. но вместо этого забили они, - цитирует слова наставника «Брентфорда» BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Брентфорд» сыграет с «Бернли».