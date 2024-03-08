Артета: «Хаверцу пришлось показать характер, чтобы справиться с трудностями»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре полузащитника Кая Хаверца.

Немецкий футболист не лучшим образом проявил себя в начале сезона, однако затем смог набрать впечатляющую форму. В последних трёх поединках Премьер-лиги 24-летний атакующий хавбек записал на свой счёт три забитых мяча и две результативные передачи.

«Ему пришлось показать характер, чтобы справиться со всеми этими «вопросительными знаками». Он продолжал усердно работать – вот почему его здесь так любят. На поле мы видим его качество и интеллект, его вклад в игру команды», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Артеты.

Напомним, что Кай Хаверц перебрался в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси».