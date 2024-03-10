Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице, но по-прежнему считается главным претендентом на чемпионство в Премьер-лиге.

Встреча 28-го тура между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершилась со счётом 1:1. Ничейный исход устроил «Арсенал», который сохранил за собой первое место. В активе лондонцев сейчас 64 очка, как и у «Ливерпуля», но команда Юргена Клоппа уступает по разнице голов. «Манчестер Сити» набрал 63 балла.

Несмотря на минимальное отставание «горожан» от конкурентов, суперкомпьютер Opta по-прежнему считает их главным претендентом на чемпионский титул. Вероятность триумфа команды Хосепа Гвардиолы оценивается в 46%, в то время как на победу «Ливерпуля» дают 35%, а на «Арсенал» – лишь 19%.