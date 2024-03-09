Ремсдейл впервые с ноября попал в стартовый состав «Арсенала» на матч АПЛ

Сегодня, 9 марта, лондонский «Арсенал» встретится на своём поле с «Брентфордом» в рамках матча 28-го тура Английской премьер-лиги.

Пресс-служба «канониров» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий поединок, который выглядит следующим образом: Ремсдейл (вр), Уайт, Салиба, Габриэль, Кивёр, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Троссар, Хаверц.

Начало матча 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» - «Брентфорд» запланировано на 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.