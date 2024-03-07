Регилон: «Постекоглу говорил мне, что я вхожу в его планы, но затем меня отстранили от тренировок»

Левый защитник «Брентфорда» Серхио Регилон не понимает, почему ему не доверяют в «Тоттенхэме». За свою нынешнюю команду испанец выступает на правах аренды до конца сезона. Первую половину кампании футболист провёл в «Манчестер Юнайтед».

«Я не понимал и до сих пор не понимаю ситуацию. На предсезонке я был очень счастлив, а тренер был доволен мной. Я часто выходил на поле, как нормальный игрок. Я спросил у Постекоглу, действительно ли он хочет видеть меня в клубе. Он сказал мне, что я вхожу в его планы. Это было очень странно, но на следующий день меня отстранили от тренировок», – цитирует Регилона журналист Мэтт Дикинсон.