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Регилон: «Постекоглу говорил мне, что я вхожу в его планы, но затем меня отстранили от тренировок»

07 Марта 2024 • 14:16 Комментировать
Арсенал
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Брентфорд
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09.03 20:30

Левый защитник «Брентфорда» Серхио Регилон не понимает, почему ему не доверяют в «Тоттенхэме». За свою нынешнюю команду испанец выступает на правах аренды до конца сезона. Первую половину кампании футболист провёл в «Манчестер Юнайтед».

«Я не понимал и до сих пор не понимаю ситуацию. На предсезонке я был очень счастлив, а тренер был доволен мной. Я часто выходил на поле, как нормальный игрок. Я спросил у Постекоглу, действительно ли он хочет видеть меня в клубе. Он сказал мне, что я вхожу в его планы. Это было очень странно, но на следующий день меня отстранили от тренировок», – цитирует Регилона журналист Мэтт Дикинсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брентфорд Анге Постекоглу Серхио Регилон ещё теги

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