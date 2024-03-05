Названо условие, при котором «Челси» продаст Мудрика в «Арсенал»

Экс-игрок «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о будущем хавбека «Челси» Михаила Мудрика.

По мнению бывшего футболиста, если «канониры» хотят приобрести украинского футболиста, то клубу предстоит предложить «аристократам» солидную сумму.

Также Галлас предполагает, что в таком случае «Челси» не будет препятствовать переходу, так как клуб испытывает проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей, передаёт Lord Ping.

Напомним, что Мудрик перебрался в «Челси» из «Шахтёра» зимой 2023 года за компенсацию в размере 70 миллионов евро. Пока игрок не имеет постоянного места в основном составе команды и часто подвергается критике.