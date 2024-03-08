Артета: «Очень приятно, когда в команде сразу два топ-вратаря»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о конкуренции на вратарской позиции.

В текущем сезоне «первым номером» «канониров» является Давид Райя, купленный прошлым летом. Испанец вытеснил из основы Аарона Ремсдейла, который, по словам Артеты, не пал духом, несмотря на сложившуюся ситуацию.

«Он великолепно проявлял себя, был действительно хорош на тренировках, поддерживал товарищей, как я и ожидал. Очень приятно, когда в команде сразу два топ-вратаря», – приводит Hayters TV слова испанского рулевого.

Давид Райя сыграл 28 матчей в текущем сезоне, а Аарон Ремсдейл – десять.