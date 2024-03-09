Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ремсдейл не воспользовался шансом — вратарь «Арсенала» привёз в матче с «Брентфордом»

09 Марта 2024 • 21:38 Комментировать
Арсенал
1:1
Брентфорд
1 1.23 X 7.00 2 13.00
2-й тайм

Сегодня, 9 марта, лондонский «Арсенал» принимает на своём поле «Брентфорд» в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги. По итогам первого тайма счет ничейный – 1:1.

«Арсенал» вышел вперед на 19-й минуте благодаря усилиям Деклана Райса, однако в концовке тайма вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл ошибся при выносе мяча из своей зоны, угодив в Йоана Висса.

Стоит сказать, что Ремсдейл впервые за четыре месяца появился в стартовом составе «Арсенала» в матче АПЛ. На данный момент первым номером команды является Давид Райя.

Следить за всеми событиями матча «Арсенал» - «Брентфорд» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ремсдейл впервые с ноября попал в стартовый состав «Арсенала» на матч АПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл

Новости по матчу

Сегодня, 09 Марта
20:00
«Арсенал» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:36
Ремсдейл впервые с ноября попал в стартовый состав «Арсенала» на матч АПЛ
02:22
Арсенал - Брентфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Марта
23:54
Артета: «Очень приятно, когда в команде сразу два топ-вратаря»
22:02
Уокер предпочитает, чтобы АПЛ выиграл «Ливерпуль», а не «Арсенал»
21:52
Артета: «Хаверцу пришлось показать характер, чтобы справиться с трудностями»
19:42
«Арсенал» - «Брентфорд»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17:41
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Брентфорд АПЛ — 9 марта 2024
15:57
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Брентфорд АПЛ — 9 марта 2024
07 Марта
22:41
Инсайдер ди Марцио рассказал об интересе грандов АПЛ к звезде «Спортинга» Дьёкерешу
14:16
Регилон: «Постекоглу говорил мне, что я вхожу в его планы, но затем меня отстранили от тренировок»
05 Марта
23:17
Названо условие, при котором «Челси» продаст Мудрика в «Арсенал» 2
21:55
Гендузи рассказал, что думает о времени, проведённом в «Арсенале»
18:20
Симэн оценил шансы «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ 1
10:56
Артета рассказал о травмах Мартинелли и Саки
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Названа команда, которую может возглавить Клопп «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Клопп сделал важное заявление по Салаху Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна
Спортивные новости
СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» и выиграл серию Чесноков: Маррей заслужил победу в первом сете матча с Рублёвым Экс-тренер сборной России высказался о вылете «Ак Барса» и ЦСКА из плей-офф КХЛ Плющев — о переходе Кузнецова в «Каролину»: «Больше у него таких возможностей, наверное, не будет» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
2
0
1.69 3.85 4.60
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лутон Таун Лутон Таун
1
1
1.79 3.75 4.10
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2
2
1.42 4.90 6.20
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Фулхэм Фулхэм
2
1
2.13 3.55 3.15
Видео
87 мин
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
1
1
1.31 5.40 8.20
Видео
10.03.24 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.28 4.00 2.60
Видео
10.03.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Бёрнли Бёрнли
1.69 3.95 4.40
Видео
10.03.24 в 17:00
Брайтон Брайтон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.54 4.40 5.20
Видео
10.03.24 в 18:45
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.90 3.80 2.14
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
21:38 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл не воспользовался шансом — вратарь «Арсенала» привёз в матче с «Брентфордом»
20:02 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» реализовал свои шансы и обыграл «Фулхэм»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» перед финальным свистком упустил победу над «Лутон Таун»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» упустил победу над «Борнмутом»
19:36 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл впервые с ноября попал в стартовый состав «Арсенала» на матч АПЛ
18:19 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю 8
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» за последние пять матчей с общим счётом 12:2
17:26 · Англия. Премьер-лига
Голы с пенальти позволили «Манчестер Юнайтед» одолеть «Эвертон»
17:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Эвертону» на своём поле в АПЛ более 10 лет
15:40 · Англия. Премьер-лига
Пойет назвал Моуринью революционером: «Люди не хотят это признавать»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
14:20 · Англия. Премьер-лига
Фоден хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ
14:02 · Англия. Премьер-лига
Салах объяснил, как шахматы помогают совершенствоваться в футболе 1
13:20 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал о мечте завоевать «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем