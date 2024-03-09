Ремсдейл не воспользовался шансом — вратарь «Арсенала» привёз в матче с «Брентфордом»

Сегодня, 9 марта, лондонский «Арсенал» принимает на своём поле «Брентфорд» в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги. По итогам первого тайма счет ничейный – 1:1.

«Арсенал» вышел вперед на 19-й минуте благодаря усилиям Деклана Райса, однако в концовке тайма вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл ошибся при выносе мяча из своей зоны, угодив в Йоана Висса.

Стоит сказать, что Ремсдейл впервые за четыре месяца появился в стартовом составе «Арсенала» в матче АПЛ. На данный момент первым номером команды является Давид Райя.

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Ремсдейл впервые с ноября попал в стартовый состав «Арсенала» на матч АПЛ