«Арсенал» - четвёртая команда, выигравшая 8 матчей кряду с начала года в АПЛ

В Англии начались матчи двадцать восьмого тура АПЛ, лондонский «Арсенал» одержал трудовую победу над «Брентфордом» со счетом 2:1. Это была уже восьмая подряд победа лондонского клуба в английской Премьер-лиги с начала сезона.

Лишь трем командам до «Арсенала» в высшей лиге английского футбола ранее покорялась такая планка. Это были «Манчестер Юнайтед» в 2009 году, «Ливерпуль» в 2020 году и «Манчестер Сити» годом позже, в 2021. Все три команды в конце сезона брали чемпионский титул.

Свой следующий матч в английском чемпионате «Арсенал» проведет против земляков из «Челси».