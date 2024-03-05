Симэн оценил шансы «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ

Экс-вратарь сборной Англии Дэвид Симэн поделился мнением о выступлении «Арсенала» в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

По мнению Симэна, лондонский клуб имеет хорошие шансы на победу в АПЛ. Дэвид считает, что подопечные Микеля Артеты приобрели необходимый опыт благодаря участию в чемпионской гонке в прошлом году.

«Но есть одна проблема - в гонке участвуют ещё две команды. Будет нелегко, однако мы в отличной форме», - приводит слова бывшего футболиста BBC.

Добавим, что после 27 туров «канониры» находятся на третьей позиции турнирной таблицы первенства страны. Коллектив набрал 61 балл.