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Инсайдер ди Марцио рассказал об интересе грандов АПЛ к звезде «Спортинга» Дьёкерешу

07 Марта 2024 • 22:41 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
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09.03 20:30

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш с высокой вероятностью перейдёт в один из топ-клубов АПЛ грядущим летом.

Трансфер шведа мог состояться ещё в январе, однако никто из интересующихся не выразил готовность активировать пункт отступных в размере 100 млн евро, сам 25-летний футболист также не горел желанием уходить в разгар сезона. По информации известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, позволить себе Дьёкереша смогут только клубы АПЛ, а главными претендентами являются лондонские «Арсенал» и «Челси».

Отмечается, что «Спортинг», вероятно, продолжит настаивать на своём и запросит всё те же 100 млн евро, но английские гранды готовы расстаться с такой суммой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Виктор Дьёкереш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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