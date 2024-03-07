Инсайдер ди Марцио рассказал об интересе грандов АПЛ к звезде «Спортинга» Дьёкерешу

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш с высокой вероятностью перейдёт в один из топ-клубов АПЛ грядущим летом.

Трансфер шведа мог состояться ещё в январе, однако никто из интересующихся не выразил готовность активировать пункт отступных в размере 100 млн евро, сам 25-летний футболист также не горел желанием уходить в разгар сезона. По информации известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, позволить себе Дьёкереша смогут только клубы АПЛ, а главными претендентами являются лондонские «Арсенал» и «Челси».

Отмечается, что «Спортинг», вероятно, продолжит настаивать на своём и запросит всё те же 100 млн евро, но английские гранды готовы расстаться с такой суммой.