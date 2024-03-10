Де Брёйне – второй в истории по ассистам в матчах АПЛ против «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отметился очередной голевой передачей в поединке с «Ливерпулем» (1:1).

Именно после подачи бельгийца с углового «горожане» открыли счёт на 23-й минуте матча – отличился Джон Стоунс. Как информирует BBC, на счету де Брёйне уже семь результативных пасов во встречах с «Ливерпулем» в рамках Премьер-лиги. Это второй показатель за всю историю после экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, ассистировавшего в играх АПЛ против мерсисайдцев восемь раз.

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. В текущем сезоне хавбек записал себе в актив два забитых мяча и 13 ассистов в 14 матчах всех турниров.