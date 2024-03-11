Лавочник Мбаппе, дебютный гол Гюлера и привоз Ремсдейла

Ничья в пользу третьего и недооцениваемый (?) «Арсенал»

В АПЛ второй тур подряд не обошлось без топ-матча. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» рубились за первое место, которое досталось «Арсеналу». Макаллистер с пенальти ответил на гол Стоунса – ничья на «Энфилде». Суперкомпьютер всё равно считает, что у «канониров» в два с половиной раза меньше шансов на чемпионство, чем у «Манчестер Сити».

«Арсенал» сыграл на день раньше и помучился с заштатным «Брентфордом». Ремсдейл привёз курьёзный гол в конце первого тайма, и победу «пушкари» вырвали только на финише игры. Серия «Арсенала» из крупных побед в чемпионате Англии прервалась на отметке в четыре матча.

Но то именно крупные победы, а так команда Артеты неизменно выигрывает в Премьер-лиге в 2024 году. Восемь матчей кряду. Раньше у других клубов АПЛ такое было признаком грядущего чемпионства. «Манчестер Юнайтед» с двумя реализованными пенальти переборол «Эвертон». «Тоттенхэм» разнёс «Астон Виллу», но пока не сместил её с четвёртого места.

Топ-три теперь в плюсе, «Атлетико» в кризисе

Гюлер впервые забил за мадридский «Реал», разгромивший «Сельту». «Жирона» забила «Осасуне» по безответному голу в каждом из таймов. Гюндоган до перерыва не забил пенальти, но Ямаль потом не допустил потери очков «Барселоной». Если в прошлом туре все из топовой тройки в Испании проиграли, то теперь все победили.

Отрыв «Реала» от «Жироны» – семь очков. «Кадис» выиграл в Ла Лиге впервые за полгода – и сразу у «Атлетико». Банда Симеоне установила антирекорд при Симеоне, проиграв половину из четырнадцати первых гостевых матчей чемпионата. «Реал Сосьедад» без Захаряна в волевом стиле одолел «Гранаду».

Подъём «Милан» и разгром престижа «Баварии»

«Интер» пробил десятку по победам подряд в Серии A. «Милан» справился с «Эмполи» и наконец сместил «Ювентус» со второго места. «Старая синьора» и «Аталанта» обменялись двумя голами туда и двумя голами сюда. Алексея Миранчука выпустили только на 88-й минуте. «Рома» в самом конце отыгралась против «Фиорентины» – там тоже 2:2.

«Байер» уже выиграл столько матчей в Бундеслиге в этом сезоне, сколько «Бавария» в прошлом (21). Леверкузенцы скромно обыграли «Вольфсбург» по сравнению с «Баварией», уничтожившей «Майнц» 8:1 с хет-триком Кейна. В октябре мюнхенцы уже накидывали восемь мячей «Дармштадту». Но толку с этого, если «Байер» впереди на десять баллов?

«ПСЖ» сыграл в Лиге 1 третью подряд ничью. С «Реймсом». Мбаппе вхолостую вышел на замену после перерыва. «Монако» дожал «Страсбург», Головин провёл на поле весь матч. Кузяев вернулся после дисквалификации и был заменён лишь в концовке, а его «Гавр» победил «Тулузу» и не проиграл впервые за шесть матчей.

Кирилл Иванцов