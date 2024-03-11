​Старридж: «Ждал, что «Манчестер Сити» выступит лучше»

Бывший игрок «Ливерпуля» Даниэль Старридж прокомментировал итоги матча против «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1 и позволил «Ливерпулю» остаться впереди грозного соперника в турнирной таблице первенства. Старридж считает, что «Манчестер Сити» мог бы выступить лучше в этом матче, считаясь его фаворитом.

- Ожидания были, что «Манчестер Сити» сыграет с позиции силы, фаворита. И я думаю, что в «Ливерпуле» это понимали и были заведомо согласны на ничью. Если бы перед матчем Клоппу предложили бы ничью, он бы точно согласился, - цитирует слова бывшего игрока «Ливерпуля» BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».